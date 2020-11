Po sklepu ministrice ocenjevalno obdobje v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah v letošnjem šolskem letu traja od 1. septembra letos do 24. junija 2021, za učence 9. razredov v osnovni šoli pa do 15. junija 2021.

Sklep določa, da se bo v tem času v osnovnih šolah ocenjevanje znanja izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. A hkrati priporočila Zavoda RS za šolstvo, ki jih je ministrstvo v okrožnici skupaj s sklepom poslalo osnovnim šolam, slednjim priporoča, naj v času pouka na daljavo ocenjevanja znanja ne izvajajo, pač pa naj učitelji raje posebno pozornost namenijo preverjanju znanja in doseganju ciljev. »Glede na sklep ministrice, s katerim je določeno eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu in zmanjšano minimalno število ocen, bo ocenjevanje, zlasti v obliki pisnih preizkusov in ustnega ocenjevanja možno izvajati, ko se učenci vrnejo v šole,« je zapisano v priporočilih.

Eno ocenjevalno obdobje, ki je s sklepom raztegnjeno čez celo šolsko leto, prinaša manj ocen. V sklepu ministrice je tako navedeno, da se pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu, določa sklep.

Tudi za glasbene šole velja priporočilo, naj se v času pouka na daljavo ne ocenjuje, čeprav to glede na sklep ministrice tudi ni izrecno prepovedano. Sklep ministrice za glasbene šole sicer določa, da se v celotnem ocenjevalnem obdobju pri nauku o glasbi in solfeggiu znanje »oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov«. »Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat,« je sporočilo ministrstvo.