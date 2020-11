Javno-zasebno partnerstvo po madžarsko

Tridesetletne izkušnje z javno-zasebnim partnerstvom (PPP) v svetu so pokazale bistvene prednosti in slabosti tega koncepta za izvedbo predvsem velikih infrastrukturnih projektov. Najbolj kontroverzno je vprašanje, ali je za državo/vlado prednost, če se lahko pri financiranju takšnih projektov izogne uporabi proračunskih izdatkov in/ali dodatnega zadolževanja. Pri tem mora biti osnovni kriterij za oceno, da so projekti z uporabo koncepta PPP ekonomsko učinkovitejši kot enaki projekti, ki se financirajo na tradicionalni način z uporabo proračunskih virov države. Izkušnje kažejo, da so projekti PPP učinkovitejši predvsem pri izboljšanju kakovosti vzdrževanja infrastrukture v času obratovanja in pri hitrejši izvedbi samih projektov. Njihove slabosti pa so vezane na pogosto obnavljanje pogajanj po začetku izvedbe projektov in na mnogokrat nedorečene pogodbene pogoje glede dolžine in višine pravic koncesionarjev do zaračunavanja stroškov uporabe infrastrukture.