Poročilo je Evropski parlament sprejel s tesno večino, in sicer s 330 glasovi za, 298 proti in 65 vzdržanimi. Med evropskimi poslanci iz Slovenije so ga podprli Tanja Fajon in Milan Brglez (oba S&D/SD) ter Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ). Proti so glasovali vsi štirje slovenski evroposlanci iz vrst EPP, Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS), Ljudmila Novak (NSi) in Franc Bogovič (SLS).

V poročilu so evropski poslanci odločno obsodili prizadevanja nekaterih držav članic, da bi oslabile delitev oblasti in neodvisnost sodstva, ter ponovno poudarjajo potrebo vzpostavitvi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne svoboščine, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski poslanci opozarjajo, da sovražni govor in različne oblike rasizma postajajo del vsakdanjosti, in to ne le s strani ekstremistov, ampak tudi nekaterih predstavnikov vlad in političnih voditeljev.

Opozarjajo na napade na svobodo, neodvisnost in pluralizem medijev ter poudarjajo demokratično vlogo novinarjev in žvižgačev. Države članice tudi pozivajo, naj se vzdržijo sprejemanja zakonov, ki omejujejo svobodo zbiranja.

Ranljive skupine, zlasti ženske, invalidi, starejši, otroci, migranti, Romi, pripadniki skupnosti LGBT, so nesorazmerno prizadete, ker so jim vlade ukinile sredstva, poudarjajo v poročilu. Evroposlanci pozivajo k politikam, ki upoštevajo človekove pravice.

V poročilu Evropski parlament tudi obsoja »organizirano nazadovanje« na področju enakosti spolov in pravic žensk ter poudarja pravico do sodobnih kontracepcijskih metod ter varnih in zakonitih splavov.