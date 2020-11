Gergely Gulyas je novinarjem v Budimpešti dejal, da bo Orban skupaj s poljskim kolegom Mateuszom Morawieckim, s katerim se bosta v madžarski prestolnici srečala danes, objavila skupno stališče o vprašanju.

»Ni sprejemljivo, da kdorkoli povezuje plačilo evropskih sredstev s političnimi kriteriji,« je dejal Gulyas in dodal, da Madžarska vztraja pri svojem stališču, poroča agencija Reuters na svoji spletni strani.

Odzval se je tudi na sredino izjavo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je Budimpešti in Varšavi sporočila, da bi se morali glede pravila o spoštovanju vladavine prava, če dvomita vanj, obrniti na Sodišče EU, ne pa blokirati svežnja na račun milijonov ljudi, ki čakajo na nujno pomoč.

Gulyas je dejal, da se nimajo s čim obrniti na Sodišče EU, saj »ni nobenega sprejetega kriterija o vladavini prava«. Predlog o zagotovitvi pravice do pritožbe je označil kot »dobro potezo nemške vlade«, a dodal, da ne zadošča.

Tudi poljski premier Morawiecki je bil pred odhodom v Budimpešto odločen glede veta. »Prijatelje opozarjamo, da EU ne bi smela iti po tej poti,« je dejal in dodal, da se bo o tem pogovarjal danes z Orbanom.

»V stikih sem s slovenskim premierjem in višegrajsko skupino in se pogovarjamo, kako čim prej prepričati nemško in portugalsko predsedstvo Svetu EU«. Dodal je, da bo Slovenija 1. julija 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU in da je slovenski premier Janez Janša objavil pismo, »v katerem je zelo jasno pojasnil tveganja, grožnje in napake v zvezi s tem pravilom«, poroča Reuters.

Janša se je v pismu voditeljem EU 17. novembra zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okvirju za spopad z epidemijo. Tega po njegovem mnenju spodkopava dogovor o pogojevanju sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Poljska in Madžarska sta zaradi vprašanja spoštovanja vladavine prava blokirali sprejem prihodnjega večletnega finančnega okvira EU 2021-2027 in sklada za okrevanje po pandemiji covida-19, skupaj vrednih več kot 1800 milijard evrov. Državi nasprotujeta dogovoru, da bi bilo črpanje teh sredstev pogojevano s spoštovanjem vladavine prava.