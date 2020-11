»Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov,« je na twitterju zapisal Vrtovec.

Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu investitorju - gre za družbo, povezano z madžarsko banko OTP in Slovenskimi železnicami, ter Mestni občini Ljubljana.

»Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge. Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi naprej,« je prek twitterja še sporočil minister.

Med prvimi projekti Janševe vlade

Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.

Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.

Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del. Na ministrstvu so nato imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe projekta, ki poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega dela, med drugim z gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča.