Dodal je, da mora vlada analizirati razvoj dogodkov in ljudem predstaviti celotno resnico, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Pašinjan je 7. novembra ob posredovanju Moskve dosegel dogovor z Azerbajdžanom o popolni prekinitvi ognja v Gorskem Karabahu. V dogovoru je Armenija pristala, da dele Gorskega Karabaha in tudi druga ozemlja, ki so pod nadzorom armenskih separatistov, prepusti Azerbajdžanu. Z dogovorom so se končali zadnji hudi spopadi v Gorskem Karabahu, ki so v skoraj dveh mesecih zahtevali najmanj 2400 življenj, več deset tisoč prebivalcev pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Niso pa vsi v Armeniji zadovoljni z dogovorom. Potekali so protesti opozicije, na katerih so zahtevali odstop premierja.