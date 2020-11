Po poročanjih lokalnih medijev je pobeg bika povzročil preplah v mestu. Na enem od videoposnetkov, ki so jih v uredništvo novičarskega portala icv.hr poslali prebivalci, je videti belega bika, kako z rogovi za las zgreši mimoidočega moškega, ki se reši s skokom za drevo.

Iz podjetja Mesoprerada, od koder je bik pobegnil, so sporočili, da v incidentu ni bil poškodovan nihče. Pojasnili so, da je bik prebil žičnato ograjo ob izstopu iz tovornjaka, s katerim so ga pripeljali v klavnico. Napovedali so, da bodo dodatno okrepili žičnato ograjo, da bi se v prihodnje izognili podobnim dogodkom.

Bik se je po navedbah podjetja ob pobegu lažje poškodoval, zato je pomembno, da ga čim prej najdejo in ga veterinarsko oskrbijo. Zato pozivajo prebivalce, naj sporočijo, če imajo informacije o pobeglem biku. Ob tem obljubljajo, da bodo poskrbeli, da bo bik še naprej srečno živel na farmi v dobri družbi s kravami.

Bik, ki je pobegnil v Slatini, je bil v prosti reji ter ima izkušnje z življenjem v naravi, danes poroča Jutarnji list. Ob tem časnik je spomnil na podoben lanski dogodek, ko je bik Jerry pobegnil iz klavnice pri Splitu in med svojim pobegom zabaval hrvaško javnost. Bika iz Slatine so na spletnih družbenih omrežjih že poimenovali »novi Jerry«.