Ta čudovita juha vas bo grela jeseni in pozimi. Naredite več litrov te juhe, jo razdelite na porcije, ohladite ter zamrznite. Vedno, ko vam bo zadišala, vam bo na razpolago. Pred serviranjem jo lahko okrasite s kislo smetano ali grškim jogurtom, bučnimi semeni in po želji še s popraženimi lističi svežega žajblja.

Nekaj najbolj tragičnega je bleda, vodena bučna juha. Bučna juha mora imeti okus po buči, pripravljena pa mora biti brez nepotrebnih dodatkov kot so smetana ali celo krompir. Zato je ta recept enostaven in čist. Za pripravo potrebujete katero koli jedilno rumeno bučo, nekaj aromatičnih sestavin (čebulo, česen, žajbelj) in dobro jušno osnovo. Če domače jušne osnove nimate, uporabite vrelo vodo in kakovostno jušno kocko. Ker gresta buča in žajbelj res lepo skupaj, predlagamo, da za pripravo buče res uporabite žajbelj. Če svežega nimate, bo suh prav tako dober.

Pa še nekaj besed o miksanju. Če uporabite mešalnik, poskrbite, da ta ne bo preveč napolnjen, da vam med miksanjem vroča juha ne spolzi ven. Če mešalnika nimate, uporabite palični mešalnik.

