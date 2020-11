Eno glavnih vprašanj zdaj postaja smučanje, saj se sezona z zimo hitro približuje. Italija je že dala pobudo, da bi ostala smučišča zaprta, tej ideji pa je naklonjena tudi nemška vlada.

»Poskušali bomo doseči odločitev v Evropi, da bi lahko zaprli vsa smučarska središča. A žal, ko slišimo stališča Avstrije, ne kaže ravno, da bomo zlahka uspeli. A bomo poskusili znova,« je dejala kanclerka.

Sicer bodo v Nemčiji nadaljevali z ukrepi za zajezitev drugega vala širjenja koronavirusa, je poudarila Merklova v bundestagu. Ljudem bodo odsvetovali vsa nenujna potovanja in stike, je pojasnila.

»Spričo visoke stopnje širjenja okužb predvidevamo, da bodo omejitve morale ostati v veljavi vse do začetka januarja, vsaj za večino Nemčije,« je dejala kanclerka pred poslanci.

V sredo zvečer so se sicer s predsedniki deželnih vlad dogovorili, da se ukrepi za omejitev širjenja virusa podaljšujejo najmanj do 20. decembra. Že v sredo zvečer pa je Merklova prav tako opozorila, da bodo lokali, kulturne ustanove, športni objekti in ostale nenujne dejavnosti najverjetneje ostale zaprte do konca božično-novoletnih praznikov.