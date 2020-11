Danske oblasti so po odkritju mutacije novega koronavirusa pri minkih, ki bi lahko ogrozila učinkovitost cepiv, ki so trenutno v pripravi, odredile zakol vseh več kot 15 milijonov minkov v državi. Doslej so jih zaklali že prek 10 milijonov, po zagotovilih danskega instituta za nalezljive bolezni (SSI) pa je bila mutacija tudi uspešno izkoreninjena. Čeprav naj bi novo nevarnost za svetovno zdravje odpravili, pa zaklani minki na Danskem očitno še niso rekli zadnje. Z območij Zahodnega Jutlanda, kjer so množično zakopali več tisoč minkov, prihajajo novice, da se zaklane živali ponovno vračajo na površje.

Novico so seveda kmalu pograbila družbena omrežja, kjer so se pojavile številne primerjave z zombiji, vzrok za nastalo situacijo pa je povsem naraven. Tiskovni predstavnik danske policije Thomas Kristensen je za javno dansko radiotelevizijo DR pojasnil: »Z razkrojem teles se lahko tvorijo plini, kar vodi v to, da se celotno telo nekoliko razširi. Tako, v najhujših primerih, minke potisne iz zemlje na površje.«

Do pojava prihaja na vojaškem vadišču, kjer so meter pod zemljo pokopali več tisoč zaklanih minkov, pri tem pa so očitno spregledali, da meter zemlje ni enak vsakemu metru zemlje. Kot je pojasnil Kristensen, je zelo pomembno tudi, za kakšno vrsto zemlje gre. Ker je v Zahodnjem Jutlandu prst predvsem peščena in lahka, en meter globoki jarki preprosto niso bili dovolj težki, da bi zadržali širjenje zaradi plinov. Policija je zato na pojav odgovorila z dodajanjem dodatnih plasti zemlje na vrh jarkov.