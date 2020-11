"V veliko čast mi je oznaniti, da je general Michael T. Flynn dobil polno pomilostitev. Čestitke njemu in njegovi čudoviti družini. Vem, da boste imeli res fantastičen zahvalni dan," je tvitnil Trump. Flynnova družina se mu je potem zahvalila, da je odgovoril na njihove molitve in molitve celotnega naroda.

Demokrati so pomilostitev označili kot nezasluženo in povsem nenačelno. Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je Trumpovo dejanje označila za hudo korupcijo in drzno zlorabo pooblasti. Predsednik kongresnega odbora za obveščanje Adam Schiff je v odzivu dejal, da "pomilostitev ne izbriše resnice, da je Flynn priznal krivdo".

Flynn je med preiskavo priznanje skušal umakniti in pravosodni minister ZDA Bill Barr je svojim tožilcem ukazal, naj odstopijo od pregona. Sodnik v primeru Emmet Sullivan je to zavrnil in vztrajal pri nadaljevanju postopka. Flynn je bil na položaju svetovalca za nacionalno varnost le 24 dni, ko ga je Trump odpustil z utemeljitvijo, da je lagal o stikih z Rusi podpredsedniku ZDA Miku Penceu.

Leta 2016 so ameriški obveščevalci ugotovili, da se Rusija vpleta v volitve na Trumpovi strani, kar so kasnejše preiskave dokazale, vendar niso dokazale, da bi Trumpova kampanja pri tem sodelovala z Rusi. Flynn je po priznanju laganja dve leti sodeloval s preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je sicer vedel za njegov pogovor z nekdanjim ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom na podlagi rutinskih prisluškovanj. V pogovoru ni šlo za kakšno usklajevanje glede volitev, ampak je Flynn veleposlanika prosil, naj se Rusija ne odzove na uvedbo sankcij vlade predsednika Baracka Obame zaradi vpletanja v volitve, ker bodo po Trumpovem nastopu predsedniškega mandata to zadevo uredili.

Pomilostitev Flynna je bila pričakovana in pomeni posredno priznanje Trumpa, da se zaveda, da je izgubil volitve. Pričakujejo še več podobnih ukrepov. Republikanski kongresnik s Floride Matt Gaetz je v sredo celo pozval Trumpa, naj pomilosti vse svoje sodelavce in samega sebe, da jih "levičarji" ne bodo mogli preganjati.

Gaetz ni pojasnil ,kaj naj bi Trump naredil narobe za samopomilostitev, kar doslej ni naredil še noben predsednik ZDA. S pravnega vidika bi bilo manj sporno, če bi Trump predčasno odstopil s položaja in potem zaprosil podpredsednika Pencea, ki bi ga nasledil na položaju, za pomilostitev.