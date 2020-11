Chelseaju, Sevilli, Barceloni in Juventusu sta se v osmini finala lige prvakov po četrtih tekmah skupinskega dela pridružila še Bayern München in Manchester City. Liga prvakov je pred vsako tekmo večera z minuto molka počastila spomin na slovitega Diega Armanda Maradono, o katerem govori ves svet.

»V Genoi so mi vsi pripovedovali, kako so leta 1992 zmagali na Anfieldu. Sedaj je to uspelo tudi moji ekipi. Neverjeten občutek je slaviti na tem stadionu. Uspela nam je odlična tekma, lahko smo igrali svoj nogomet,« je dejal trener Atalante Gian Piero Gasperini, ki se je Liverpoolu po treh tednih oddolžil za visok poraz s petimi goli razlike. Zmaga Atalante z 2:0 pomeni, da je Liverpool prvič po 137 domačih tekmah izgubil z več kot golom razlike. Trener Jürgen Klopp ne bo imel mirnega spanca, ker je bilo njegovo moštvo neprepoznavno in ni sprožilo niti enega strela v okvir vrat. Očitno bo pot do izločilnih bojev še zahtevna, saj sta se Ajax in Atalanta pred zadnjima dvema krogoma približala na dve točki zaostanka.

Eden junakov četrtega kroga lige prvakov je postal slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je na kultnem Anfieldu utrl pot veliki zmagi Atalante proti Liverpoolu. Iličić je v kazenskem prostoru z drsečim manevrom imenitno zadel žogo po natančni podaji Gomeza in angleškim prvakom zabil prvi gol v letošnji evropski sezoni. To je bil tudi prvenec za slovenskega asa po mučnih težavah z depresijo, ki ga je za več mesecev oddaljila od igrišč. Z golom na obračunu najvišje ravni je Iličić dokazal, da se vrača v formo, s katero je navduševal pred začetkom pandemije.

Prva zmaga Reala na San Siru

Realu iz Madrida so bile zvezde naklonjene proti Interju in kraljevi klub je v šestnajstem poskusu prvič slavil na stadionu San Siro. Real se je bolje znašel v prvem polčasu in že na uvodu unovčil enajstmetrovko po prekršku nad Nachom. Inter ni poznal odgovora na gostujoči izziv in povrhu plačal visoko ceno, ko je angleški sodnik spregledal prekršek Varaneja nad Vidalom v kazenskem prostoru Reala. Temperamentni Vidal je izgubil živce in tako močno protestiral, da je bil izključen še pred koncem polčasa po dveh hitrih rumenih kartonih. V ligi prvakov so Vidala izključili v majici treh različnih klubov, kar se je doslej zgodilo le Patricku Vieri in Zlatanu Ibrahimoviću.

Italijani so napeli vse moči, da bi izenačili z deseterico, a je bilo vseh upov konec, ko je nesrečni Hakimi zatresel lastno mrežo. »Dobro smo se branili in imeli tekmo pod nadzorom. Zavedali smo se, da se moramo držati navodil trenerja in se predstaviti s kolektivno igro. Izborili smo si zmago in dokazali, da smo zelo dobra ekipa,« je razložil branilec Reala Raphael Varane. Inter ima v skupini B najmanj možnosti za napredovanje, Real pa si je s pomembno zmago priigral ugodno izhodišče pred zaključkom skupinskega dela tekmovanja.

Atletico Madrid je imel prazne naboje na domači tekmi z Lokomotivo iz Moskve. Ruski predstavnik je ohranil nedotaknjeno mrežo po dvajsetih strelih Atletica. Napredovanje Manchester Cityja pomeni, da se je trener Pep Guardiola tudi v svoji dvanajsti zaporedni sezoni lige prvakov uvrstil v izločilne boje, kar doslej ni uspelo še nikomur.