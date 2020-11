PKP6 potrjen: pomoč gospodarstvu, »prijateljskim« univerzam in trikratne kazni za organizatorje protestov

Med novimi ukrepi, ki jih prinaša šesti protikoronski paket, sta delno povračilo fiksnih stroškov podjetij in oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti države ali občin. Skozi parlamentarno sito pa so se prebili tudi nekateri sporni ukrepi, denimo do 12.000 evrov kazni za organizatorje protestov v času omejitev zbiranja.