Včeraj so se šefi nemških dežel z zvezno vlado in kanclerko Merklovo poskušali dogovoriti o zaostritvi ukrepov, deloma tudi zato, da bi jih lahko pred božičem nekoliko sprostili. Do enotnih stališč tudi v večernih urah še niso prišli, so pa s posvetovanja prihajale novice, da bodo dosedanje ukrepe podaljšali do 20. decembra. To pomeni, da do takrat ostajajo zaprti vsi gostinski lokali, prostočasne dejavnosti in kulturne ustanove, medtem ko trgovine in šole še naprej ostajajo odprte.

Očitno se jim je uspelo dogovoriti tudi, da bo veljal poseben režim za »vroče točke«, kjer bi sedemdnevno povprečje števila okuženih preseglo 200 na 100.000 prebivalcev, in sicer z dodatnimi ukrepi v šolstvu, trgovini in pri omejevanju stikov.

Do božiča naj bi tudi sicer zaostrili ukrepe glede zbiranja, tako naj bi bilo v prihodnje dovoljeno druženje do pet oseb iz dveh gospodinjstev, vendar so iz te kvote izvzeti otroci do 14. leta starosti. Za božič, torej od 23. decembra in do 1. januarja, naj bi se ta ukrep nekoliko sprostil in dovolil zbiranje do 10 oseb iz več gospodinjstev, s čimer naj bi dovolili, da se srečajo ne le starši in otroci, temveč tudi bratje in sestre, pri čemer so otroci do 14. leta prav tako izvzeti iz omenjene kvote.