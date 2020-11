Televizija ni razkrila nobenih dodatnih podrobnosti o treh iranskih zapornikih. Na spletu je sicer objavila video posnetke treh neznanih moških, enega od njih na invalidskem vozičku, ovite v iranske zastave. Predvajala je tudi slike zastrte Moore-Gilbertove, ki je z avstralsko veleposlanico v Teheranu Lyndall Sachs vstopila v stavbo, preden je odstranila masko z obraza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetnik in dva druga iranska državljana, pridržana v tujini na podlagi lažnih obtožb, so bili osvobojeni v zameno za vohuna z dvojnim državljanstvom, ki dela za Izrael, so zapisali na spletni strani Iribnews.

Moore-Gilbertovo, predavateljico islamskih študij na univerzi v Melbournu, so septembra 2018 aretirali v Teheranu, kjer se je udeležila akademske konference. Pozneje je bila na tajnem sojenju zaradi vohunjenja obsojena na desetletno zaporno kazen. Tako Moore-Gilbert kot avstralska vlada sta obtožbe zanikali.

Akademičarka, ki je potovala z avstralskim potnim listom, je bila sprva pridržana v zloglasnem zaporu Evin. V pismih, ki so jih pretihotapili iz zapora, je poudarila, da "nikoli ni bila vohunka".

Vsi dosedanji poskusi avstralske vlade, da bi njeno izpustitev dosegla po diplomatski poti, so propadli, saj je Iran vztrajal, da so sodišča neodvisna in na njihove odločitve ne more vplivati.