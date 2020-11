Španska vlada je že sprožila diplomatske akcije v Rabatu in drugih obmorskih afriških državah v želji, da ne bi kanarskega arhipelaga doletela podobna usoda, kot jo doživlja grški otok Lesbos. Madrid namreč ne dovoljuje migrantom nadaljevati poti na evropsko celino.

Španski Rdeči križ poroča, da se je letos število nezakonitih prihodov v primerjavi z lani povečalo za več kot tisoč odstotkov in je na ravni iz leta 2006, ko je na Kanarske otoke prišlo 30.000 migrantov. Tako kot takrat se tudi letos podajajo iz Maroka, Mavretanije in Senegala na lesenih čolnih z zunajkrmnim motorjem čez zelo nevarne vode Atlantskega oceana na več sto kilometrov oddaljene otoke Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro ali katerega drugega od preostalih osmih otokov tega arhipelaga. Španska obalna straža s čolni in letali neprestano patruljira okoli otočja in skoraj ne mine dan, da ne bi bila potrebna pomoč čolnom s po več desetimi migranti.

Vmesna postaja brez priključka

Do otočja sleherni dan priplujejo številni čolni, v torek so jih našteli 14 z 291 migranti, večinoma mladimi moški. Španska obalna straža je izvedla reševalno akcijo za tri čolne s 25, 26 in 30 potniki, eno od njenih letal pa je poskušalo izslediti še en čoln, ki naj bi glede na prejeto obvestilo z neke jadrnice plul blizu otoka El Hierro. Na Lanzarotu se je v torek zvečer čoln z migranti zaletel v valobran in potonil, 30 potnikov se je rešilo, osem jih je utonilo. Kanarska vlada sporoča, da je nastanitev migrantov iz dneva v dan večji problem in da razmere postajajo nevzdržne. Doslej so več kot 6000 migrantov nastanili v 17 turističnih hotelov, 2000 jih je v pristanišču Arguinequin na Gran Canarii ostalo na pomolu več dni. Španski socialistični premier Pedro Sanchez je za reševanje nastale situacije zadolžil tri ministrstva.

Kanarski otoki so za migrante le odskočna deska oziroma vmesna postaja na poti v druge evropske države, česar pa španske oblasti ne dovoljujejo. Minister za pravosodje Fernando Grande Marlaska je že večkrat opozoril, da jim to ne bo omogočeno, kar pomeni, da so Kanarski otoki postali tamponska cona za ostale evropske države. Minister za enakopravnost in socialno varstvo Jose Luis Escriva pravi, da 90 odstotkov migrantov ne izpolnjuje pogojev za sprejem, temveč za izgon, in da bodo zaščite deležni le ženske z dojenčki in dva tisoč otrok brez staršev.