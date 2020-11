Ob Roški cesti nove šole in mestni park

Znano je, kako naj bi bilo urejeno območje ob Roški cesti, kjer bodo v prihodnje nove prostore dobili Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo ter Študentski dom Ljubljana. Na območju bodo med drugim uredili tudi park, v prihodnje pa bi se do kampusa lahko pripeljali celo z ladjico.