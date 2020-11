»Vlomilci na begu. Poziv javnosti!« je bilo današnje urgentno sporočilo Mirana Šadla, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Maribor. Izkazalo se je, da so vlomilci policistom pobegnili, ker so bili zanje enostavno prehitri.

Trije neznanci so danes ob 1.45 vlomili v poslovni objekt v Slovenski Bistrici. Glede na fotografije nadzornih kamer, ki jih je posredovala policija, je bil tarča center Telekoma Slovenije. Kot je poročal Šadl, so z dejanjem naredili za okoli 40.000 do 50.000 evrov škode. S kraja zločina so pobegnili z audijem A4 z avstrijsko registracijo. »Policisti so osebni avtomobil zaznali na avtocesti A1, ko je vozil v smeri Murske Sobote. Skušali so ga dohiteti, a jim to ni uspelo, ker je voznik vozil s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro. Avtocesto A1 je zapustil na izvozu Sveta Trojica, pred naseljem Gočova pa je zapeljal s ceste, nakar se je vozilo prevrnilo na streho. Potniki so s kraja zbežali,« je žal neuspešen policijski pregon opisal Miran Šadl.