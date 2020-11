Sanjin Jašar je goreč zagovornik legalizacije marihuane. Konopljino smolo z visoko vsebnostjo psihoaktivne učinkovine THC je prideloval in razpečeval v nekdanjem lokalu Supernova v Kulturnem centru Pekarna v Mariboru. O svoji dejavnosti je obveščal javnost tudi po družbenih omrežjih. Policija je januarja 2016 opravila hišno preiskavo, sledili so kazenski in tožilski pregon ter sodni postopek, ki je doživel vrsto preobratov. Oktobra letos se je zgodil zadnji. Senat vrhovnega sodišča, ki mu je predsedovala Barbara Zobec, je spremenil pravnomočno Jašarjevo obsodbo na leto dni zapora. In ga dokončno oprostil.

Za takšen razplet je bila ključna pritožba odvetnika Roberta Pungerla. V sodnem postopku je zastopal soobtoženega Tomaža Zagoršaka. Tožilstvo je Jašarju in Zagoršaku očitalo, da sta se ukvarjala z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Policisti so zasegli 44 sadik indijske konoplje, šest kilogramov posušenih delcev te rastline, šest gramov konopljine smole in 700 mililitrov kreme s THC. Ustreznega dovoljenja za gojenje konoplje in proizvodnjo izdelkov iz nje obtožena seveda nista imela.

Odjemalci so se zahvaljevali Na mariborskem okrožnem sodišču jima je sodila sodnica Danila Dobčnik Šošterič. Na glavni obravnavi je Jašar razbremenjeval soobtoženega, odgovornost je prevzemal nase. Trdil je, da je prideloval konopljino smolo izključno zato, da je z njo pomagal bolnikom. V prvostopenjskem postopku je Jašarju v prid pričalo 26 odjemalcev. Zahvaljevali so se mu, trdili so, da so se k njemu zatekli zaradi svojih bolezni ali zdravstvenih težav svojcev. Večini naj bi Jašar podaril izdelke iz konoplje. Močan vtis je pustil oče 21-letnega mladeniča, ki je zbolel za hudo obliko levkemije. Trdil je, da je sin preživel zaradi Jašarjeve pomoči in ne zaradi dveh presaditev kostnega mozga. Dokazni postopek je prepričal Dobčnik-Šošteričevo, da obtožena nista kriva. Da sta delovala za zdravje ljudi in ne proti temu. Zato ju je septembra 2017 oprostila, Jašarjevi podporniki so sodbo pospremili z glasnim aplavzom. Višje sodišče pa je sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodnici v ponovno odločanje. Ista sodnica je razglasila enako – oprostilno sodbo. Višji sodniki so nato ubrali drugačno pot, junija lani so na pobudo tožilstva spremenili oprostilno sodbo v obsodilno. Jašarju so odmerili enoletno zaporno kazen, Zagoršaku so izrekli pogojno kazen leto zapora s preizkusno dobo treh let.