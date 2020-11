V času epidemije še več komunikacije kot sicer poteka prek pametnih telefonov in računalnikov. Tega pa nekateri niso najbolj vešči. Ti se lahko za nasvet v zvezi z uporabo novih tehnologij obrnejo na socialno podjetje Simbioza, ki ponuja pomoč po telefonu in elektronski pošti vsak delavnik od 9. do 15. ure. Čeprav je njihova poslovalnica v BTC ta čas zaprta, v času epidemije izvajajo delavnice na daljavo, ki se jim lahko pridružijo tisti, ki so se na delavnicah naučili uporabe orodij za delo na daljavo, drugim ponujajo pomoč po telefonu. Direktorica Simbioze Katja Pleško pravi, da so delavnice na daljavo zapolnjene.

Eden od pomembnih dejavnikov dobrega obiska je druženje. Kot pravi, so osamljenost med starejšimi zaznavali že prej, zdaj pa se je še poglobila. »Večkrat nas pokličejo, rečejo, da so sami, da ne morejo do vnukov, in jim gre kar na jok,« pravi in dodaja, da je v Sloveniji premalo programov za starejše in da je najtežje priti do tistih iz ruralnih okolij, kjer včasih nimajo interneta. »Veliko ljudi doma nima interneta ali primerne opreme, da bi se vključili v spletne delavnice, kar je povezano z visokimi stroški. Tako se počutijo še bolj odrinjene.«

Navezovaje stikov prek čvekifona Z namenom, da bi starejši navezali stik drug z drugim, so že med prvim valom epidemije vzpostavili čvekifon, prek katerega starejša oseba pokliče na brezplačno številko, sistem pa jo potem naključno poveže z drugo starejšo osebo, da lahko začneta pogovor. Tako lahko navezujejo stike, ne da bi za to potrebovali pametni telefon ali računalnik. Čvekifon še vedno deluje. Katja Pleško pravi, da so spomladi dobivali veliko klicev, poleti, ko so se omejitve sprostile, jih je bilo manj, zdaj pa spet opažajo porast. Starejši imajo od srede naprej na voljo še eno orodje, ki naj bi jim pomagalo v času visoke tehnologije in omejitvenih ukrepov zaradi epidemije. Simbioza namreč ponuja mobilno aplikacijo za starejše, ki so jo poimenovali magda in ki na enem mestu združuje informacije in vsebine, pomembne za starostnike. Tako lahko pridejo do novic, informacijske točke, preko katere lahko pokličejo izvajalce raznih storitev, kot so brezplačni prevoz, pošta, lekarna, upravna enota, knjižnica… V razdelku učilnica so jim na volje izobraževalne vsebine, v telovadnici pa video s telovadnimi vajami, prilagojenimi starejšim. Lahko poslušajo tudi različne radijske postaje, pregledujejo dogodke, namenjene starejšim po Sloveniji, na enem mestu pa najdejo tudi vse kontakte za urgentno pomoč. Med drugim želijo s tem orodjem tudi tistim, ki živijo v ruralnih krajih, pomagati do učenja na daljavo. Pomoč pri uporabi aplikacije je starejšim na voljo tudi po telefonu. Ta mesec so sicer nameravali začeti akcijo, v kateri bi mladi učili starejše, kako se uporablja pametni telefon. Zaradi znanih okoliščin je akcija odpadla, a jo bodo izpeljali pozneje, ko bo to spet možno.