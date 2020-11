V Kopru je odprla vrata prva brezembalažna trgovina ob morju, kjer lahko dobite veliko naravne hrane, kozmetike, čistil, higienskih pripomočkov, a tudi kavo in kaj sladkega. Mlada Pirančanka Špela Bobič je trgovino, ki jo je poimenovala Ekola, odprla skupaj s partnerjem Igorjem, kapitanom na jahti, ki veliko potuje po svetu. Kot je povedala Bobičeva, je v Sloveniji že kar nekaj takih oziroma podobnih trgovin, prav tako si je tudi sama želela kupovati na tak način, a na Obali to žal ni bilo mogoče.

Zmanjšuje količino smeti

»Razmišljala sem, kaj sama potrebujem doma, s čim ustvarim največ smeti. Torej, sveži izdelki, testenine, čistila, detergenti, kis, olje. Zelo rada imam mocarelo in v mojem smetnjaku je bilo tedensko več ovojev mocarele. To, da sem našla odlično mocarelo, slovensko, v steklu in povrhu še z vračljivo embalažo, se mi zdi čudovito,« je povedala sogovornica, ki je ponosna tudi na to, da ima Palomin toaletni papir v kartonu. »Plastika, v kateri pride toaletni papir, ima samo eno funkcijo – prenesti role papirja od točke A do točke B. Potem je tista plastika popolnoma brez funkcije. Sama sem kupovala toaletni papir v kartonu prek spletne strani Moja cula že prej in to je bil eden izmed prvih izdelkov, za katerega sem vedela, da ga bom prodajala v Ekoli. In prodaja se odlično.« Za druge izdelke je poslušala prijatelje, znance, zdaj svoje stranke.

Poleg zmanjševanja količine smeti se mlada Pirančanka trudi najti izdelke v okolici, nato Sloveniji, kasneje tudi od drugod. »Nekatere stvari je pač nemogoče dobiti pri nas (na primer kavo, suhi mango), zaradi česar so potem pomembne druge stvari. Za kavo costadoro sem se na primer odločila tudi zato, ker imajo biorazgradljive kilogramske vreče, v katerih dostavljajo kavo v zrnih. Delala sem v gostinstvu in vem, koliko teh vreč se dnevno vrže v smeti,« je povedala in dodala, da suhi mango dobavitelj dobavlja iz Burkina Fasa in Slonokoščene obale ter nosi certifikat o pravični trgovini.