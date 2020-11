Do zadnje strani: Naša zajčja narava

Borut Kraševec ima zavidljivo prevajalsko kilometrino, kamor sodi več deset prevodov filozofskih, literarnoteoretskih in proznih del iz ruščine, med starimi klasiki tudi izstopajočih sodobnih piscev, kot so Viktor Pelevin, Vladimir Makanin in Zahar Prilepin. Da se je tudi v svojem avtorskem prvencu Agni namenil po sledeh težkokategornikov, pričata tako dinamičen vsebinski naboj kot tehnična zaokroženost njegovega kompleksnega romana, slovenski literarni prostor – vsaj njegov nečistunski del – pa je tako bogatejši za razveseljivo raziskujoč glas, ki je resen kandidat še za kakšno nagrado več kot zgolj za prvenec leta, ki jo je pravkar prejel na knjižnem sejmu.