Letošnji 17. mednarodni festival animiranega filma Animateka se začenja v ponedeljek in bo trajal do 9. decembra, zaradi izolacijskih ukrepov pa bo potekal prek spleta. V program se je uvrstilo 338 kratkih animiranih filmov in devet celovečercev. Organizator je pridobil pravice za predvajanje 252 kratkih filmov in sedmih celovečernih, preostale pa bodo zavrteli v kinodvoranah, ko bo to dopustila situacija.

Dostopni za ves svet Animateka bo potekala prek spletne platforme Eventive, ki jo uporabljajo tudi drugi filmski festivali po svetu. Na vprašanje, ali bodo lahko zagotovili, da ne bo tehničnih zapletov med ogledom filmov, do česar je prihajalo na nedavnem filmskem festivalu Liffe, Petra Meterc iz službe za stike z javnostmi zagotavlja: »Zadnji mesec platformo natančno preverjamo, da bi vnaprej preprečili potencialne tehnične težave, in verjamemo, da bo med ogledom filmov vse potekalo gladko.« Včeraj se je začela tudi predprodaja vstopnic in že v prvih urah so jih prodali kar nekaj. »Čeprav je bila Animateka primorana začasno zapustiti kinodvorane, tokrat na dostopnost na spletu gledamo kot na enkratno priložnost, da z animacijami dosežemo gledalce po vsej Sloveniji in tudi po vsem svetu, saj bo večina filmov dostopna tudi onkraj naših meja.«

Ne gre jih prezreti V množici filmov na festivalu je Petra Meterc izpostavila tri, ki jih nikakor ne gre zamuditi: »Film Stari mlekar avtorjev Mikka Mägija in Oskarja Lehemaana, ki ga ponujajo skupaj s festivalom žanrskega filma Kurja polt in ponuja obilico smeha, je simpatična bizarka o starcu in njegovih vnukih, ki se potem, ko njegova krava pobegne, odpravijo na epsko pot. Na tem potovanju se morajo spopasti s festivalskimi hipiji, gozdnimi čudaki, delavci z žage in drugimi nevarnostmi, ki praviloma prežijo na človeka na estonskem podeželju.« Izpostavila je tudi film Še en dan življenja animatorjev Raùla De La Fuenteja in Damiana Nenowa, ki pripoveduje zgodbo o slovitem poljskem reportažnem novinarju Ryszardu Kapuścińskem. Film se osredotoča na leto 1975, ko je novinar v Angoli spremljal proces dekolonizacije in iz nje izhajajoče konflikte ter pošiljal dnevne kablograme Poljski tiskovni agenciji. Za animafile je menda nujen ogled filma Ubij to in zapusti to mesto poljskega animatorja Mariusza Wilczyńskega. Gre za monumentalno delo ročno izdelane animacije, ki je nastajalo kar štirinajst let in je po zagotovilih Petre Meterc ena od najbolj prodornih in izjemnih evropskih celovečernih animacij zadnjih let. Zanjo je avtor na prestižnem festivalu v Ottawi prejel glavno nagrado. O filmu bo več spregovoril sam avtor, in sicer na predavanju v sklopu programa AnimatekaPRO.