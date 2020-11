Pozdrav iz Celofanije

Po nekaj urah zapletanja na egiptovski meji na Sinaju sem zaslišal odrešilni vzklik. »Maršal Tito,« je glasno in z nasmehom rekel uslužbenec egiptovske politične vojaške policije, ki je pregledoval šop mojih dokumentov. Slovenija je bila samostojna že šest let, vendar ga nikakor nisem mogel prepričati, da obstaja. Za njeno predhodnico pa je slišal in je do nje gojil ljubezenska čustva.