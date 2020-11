Ferencvaroš tudi po štirih krogih skupinskega dela lige prvakov ostaja pri eni osvojeni točki, čeprav je na gostovanju pri Juventusu dolgo kazalo, da bo madžarski prvak po remiju proti kijevskemu Dinamu iztržil še drugi neodločen izid. Po presenetljivem in zgodnjem vodstvu gostov je pred zaključkom prvega polčasa izid poravnal Cristiano Ronaldo, zmago pa je Torinčanom v drugi minuti sodnikovega dodatka zagotovil Alvaro Morata. Španec je mrežo zatresel že petič v letošnji sezoni lige prvakov, medtem ko je bil za njegovega portugalskega soigralca to že 70. domači gol v elitnem tekmovanju, s čimer je izenačil dosežek Lionela Messija. »Tekma me je spominjala na tiste izpred dveh desetletij, saj je Ferencvaroš igral zelo obrambno. A v ligi prvakov ni slabih moštev, vsi se znajo braniti in napadati. Vsaka tekma je odločilna, vsaka ekipa nevarna, zato nas veseli, da smo zmagali,« je dejal Alvaro Morata.

Juventus si je v skupini G tako kot njen tekmec Barcelona, ki je bila od Dinama iz Kijeva boljša s 4:0, že zagotovil napredovanje v izločilne boje, kar mu je uspelo sedmič zapovrstjo. To je bil bržkone tudi razlog, da so italijanski mediji zgolj bežno omenili podatek, da je stara dama prvič v svoji 123-letni zgodovini in po kar 4371 tekmah začela dvoboj brez bodisi italijanskega branilca bodisi italijanskega vratarja v začetni postavi. Trener Andrea Pirlo je v vrata postavil Poljaka Szczesnyja, v obrambi pa so zaigrali Kolumbijec Cuadrado, Brazilca Danilo in Nizozemec de Ligt. Zasedba Juventusa je bila na tekmi izredno mednarodno pisana, saj je na njej nastopilo 18 nogometašev iz 13 držav.

Le še točko za preboj v osmino finala potrebuje Borussia Dortmund, ki je doma s 3:0 odpravila Brugge. Belgijcem je dvakrat zabil Erling Haaland, njegov prvi gol pa je bil zanj skupno že petnajsti v ligi prvakov, za kar je potreboval vsega dvanajst tekem. Pred njim sta bila rekorderja Ruud van Nistelrooy in Roberto Soldado, ki sta do mejnika prišla na 19 dvobojih. »Neverjeten je. Trenutno je eden najboljših napadalcev na svetu,« se dosežku Norvežana ni mogel načuditi soigralec Jude Bellingham.