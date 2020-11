Novica včerajšnjega dne, pravzaprav predvčerajšnjega večera v slovenski košarkarski reprezentanci je bila, da so prav vsi košarkarji negativni na koronavirus, kar pomeni, da bo lahko selektor Aleksander Sekulić računal na vseh petnajst vpoklicanih posameznikov. To naj bi bilo tudi edino testiranje v mehurčku, a lahko evropska košarkarska zveza Fiba Europe naknadno še spremeni odločitev. Slovenski selektor bo tako lahko med drugimi stavil tudi na Jordana Morgana, naturaliziranega ameriškega centra, ki je za izbrano vrsto debitiral v prvem krogu kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo. Nekdanji član Olimpije je o Sloveniji spregovoril z izbranimi besedami, iz besed in obraza pa je bilo razbrati, da mu igranje za slovenski dres pomeni veliko.

Klubu dal jasno vedeti, da želi v reprezentanco

»Vesel sem, da sem spet v Sloveniji, ki mi je zelo pri srcu in mi je ostala v lepem spominu. Za to imajo zasluge tudi vodilni na zvezi, strokovni štab in igralci, ki so vsi po vrsti krasni ljudje. To mi je zelo pomembno. Čeprav nismo dolgo skupaj, sem zaznal, da je energija prava, tudi osredotočenost na delo. Veste, da ni lahko priti iz kluba v reprezentanco in v nekaj dneh usvojiti sistem in ustvariti kemijo, a zdi se mi, da smo tokrat na pravi poti,« je uvodoma povedal nasmejani in dobro razpoloženi 29-letni košarkar Unicsa iz Kazana, ki pravi, da je za njim naporno obdobje. S klubom so v 13 dneh odigrali štiri tekme v štirih različnih državah, z letali in avtobusi pa jih prepotovali osem. V Kazan so se vrnili v soboto in v nedeljo ob enih že igrali tekmo lige VTB proti Himkiju. V ponedeljek je sedel na letalo in iz Kazana prek Moskve, Carigrada in Zagreba po 16 urah dopotoval v Ljubljano. »Zahvaljujem se trenerskemu štabu, ki je razumel, da potrebujem malo počitka. Potovanje v času covida je uganka, ki se rešuje sproti. Prvotno bi moral leteti iz Kazana v Carigrad in nato do Ljubljane, a so nekatere lete odpovedali in se je vse skupaj zavleklo.«

A pomembno je, da je Morgan zdaj v Ljubljani, saj ga bo selektor Sekulić ob pomanjkanju visokih igralcev krvavo potreboval. Kako zelo si želi igrati za slovensko reprezentanco, je povedal tudi vodilnim v klubu, ki bi glede na razmere raje videli, da bi ostal v Kazanu. A o tem ni hotel niti slišati. »Da ne bo pomote – enako je z vsemi drugimi reprezentanti, ki so tukaj. Dejstvo je, da bi klubi igralce raje zadržali zase in jim ni všeč, ko odidejo v reprezentanco. V prvi vrsti gledajo na svoj interes in želijo zaščititi svojo investicijo. Na nas igralcih pa je, da sprejmemo odločitve, za katerimi stojimo. Tako smo storili vsi, ki smo tukaj,« je bil jasen Morgan.