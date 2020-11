Na vprašanje o pogovorih je sicer Erjavec odgovoril, da je za zdaj še vedno zgolj član DeSUS in še vedno zunaj politike.

A po odstopu Aleksandre Pivec z vrha DeSUS pa se Erjavec vrača v politično igro. V tekmi za predsednika DeSUS proti Srečku Felixu Kropetu velja za favorita. Kongres, ki zaradi epidemije poteka dopisno, se je začel v petek, končal pa se bo 5. decembra, ko bodo tudi javno razglasili rezultate.

Kdo bo DeSUS vodil v prihodnje, ne bo pomembno le za usodo stranke, ampak tudi za nadaljnje politično dogajanje v Sloveniji. DeSUS namreč poleg SMC in NSi vabijo v morebitno novo vlado oz. Koalicijo ustavnega loka (KUL), v katero so že vključene opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB. Vodilni pobudnik KUL in potencialni mandatar je Jože P. Damijan.

Za konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Za zdaj jih potrebujejo še sedem, k sodelovanju pa vabijo prav poslance SMC in DeSUS. »Do konstruktivne nezaupnice bo prišlo v trenutku, ko se bosta najmanj dve stranki odločili, da se v DZ skupaj pridružita in podpreta nezaupnico. To se bo lahko zgodilo šele po kongresu DeSUS,« je na ponedeljkovi medijski konferenci povedal Damijan. Počivalšek je sicer možnost za sodelovanje SMC s KUL že zavrnil, prav tako so to storili v NSi.

Erjavec se je sicer 10. novembra ločeno sestal tako z Damijanom kot z Janšo.