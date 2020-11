Ponudnik Svilanit Svila bo v vrednosti 3,62 milijona evrov nabavil pralne, zaščitne in kirurške maske ter zaščitne kombinezone. Sanolabor bo nabavil zaščitne plašče za enkratno uporabo in predpasnike z rokavi v vrednostni 2,44 milijona evrov. Razkužilo za roke v vrednosti 1,04 milijona evrov bo nabavil ponudnik Kimi. Podjetje Prevent & Deloza bo nabavilo pralne predpasnike v vrednosti 536.800 evrov. Kirurške maske bosta priskrbela ponudnika Mimaro v vrednosti 219.600 evrov in Simps's v vrednosti 73.053 evrov.

Dopustne ponudbe ostalih ponudnikov - skupno se ji je odzvalo 38 - je zavod za blagovne rezerve zavrnil kot manj ugodne od najugodnejše, nedopustne ponudbe pa je zavrnil kot neustrezne ali nedopustne. Nedopustne ponudbe namreč niso vsebovale vzorca ponujenega artikla, ustreznih certifikatov, dokazil o resnosti ponudbe ali niso zagotovile zadostnih količin, je razvidno iz odločitve o izbranih ponudnikih, o katerih je prvi poročal časnik Delo. Zavod tako med drugim ni dobil dobavitelja za maske FFP3, vizirje, očala in razkužila.

Zavodu za blagovne rezerve je vlada pred skoraj petimi meseci naložila, da mora nabaviti trimesečne zaloge zaščitnih sredstev. Pred tem razpisom je od poletja neuspešno končal dva javna razpisa za nakup zaščitne opreme. Prvi razpis v vrednosti 600.000 evrov je zavod izpeljal junija. Prijavilo se je pet ponudnikov, ki so dali sedem ponudb, a niso izbrali nobenega, ker je bila ali cena previsoka ali oprema ni imela vseh ustreznih certifikatov ali pa sploh niso ponujali tistega, kar je zavod iskal, je konec septembra pojasnjeval direktor zavoda Tomi Rumpf.

Avgusta so nato objavili drugi razpis v vrednosti 11 milijonov evrov, da bi obnovili zaloge opreme, ki je bila sproščena marca ob začetku epidemije. Pet ponudnikov je za šest sklopov tedaj ponudilo primerne cene, a po Rumpfovih besedah nihče ni ponudil blaga z ustrezno dokumentacijo, zato spet niso izbrali nikogar.