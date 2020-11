V Danfoss Trati, ki posluje na dveh lokacijah, v Ljubljani in Kamniku, danes ustvarjajo rešitve, s katerimi zasledujejo prihranek, učinkovitost in udobje bivanja končnih uporabnikov. Z izdelki postavljajo izložbo globalnih trendov za pametne stanovanjske in poslovne zgradbe ter mestna omrežja daljinskega ogrevanja. Kot vodilni svetovni dobavitelj tehnologij in ponudnik energetsko učinkovitih rešitev za stavbe, infrastrukturo, kmetijstvo ter okolje sodelujejo s partnerji v več kot 45 državah sveta.

»S ponosom tudi sredi nepredvidljivih časov, v katerih smo se letos znašli, kažemo spričevalo uspehov, ki smo ga izpolnili v 25 letih Danfoss Trate. Razlogov za ponos je veliko. Od skromnih dosežkov prvega leta, ko smo imeli okoli 200 zaposlenih in 5 milijonov evrov prometa, smo podjetje pripeljali do družbe s 600 zaposlenimi in prometom, ki presega 100 milijonov evrov. Za to je bilo treba vložiti veliko znanja, dela, denarja, kakor tudi podpore vodstva danskega Danfossa. Nastalo je podjetje, na katerega smo lahko ponosni vsi zaposleni, ki smo ga imeli privilegij ustvarjati vseh 25 let, in vsi tisti, ki nam na tej poti sledite ter nas tako ali drugače podpirate,« je ob tej priložnosti izpostavil generalni direktor podjetja Aleksander Zalaznik .

S prebojnimi lastnimi rešitvami Virtus, AB-QM, prenosniki toplote in digitalnimi pogoni NovoCon Danfoss Trata omogoča trajnostno preobrazbo podjetij in mest. Z razvojem programskih rešitev Enspire, Energis, Mentor Planner in Leanhit pa prinaša tudi do 50-odstotne prihranke porabe energije. Do leta 2030 načrtujejo, da bodo dosegli ogljično nevtralnost. Da bi zmanjšali izpust ogljika v globalnem Danfossu, si nenehno prizadevajo za izboljšanje energijske učinkovitosti pri svojem poslovanju. Veliko vlagajo tudi v elektrifikacijo iz obnovljivih virov, avtomatizacijo in digitalizacijo. Danfoss Trata je denimo v letu 2019 skrbel za izvedbo največjega francoskega projekta renovacije daljinskega ogrevanja in povezave različnih mrež ter razširitve v mestu Rennes, s katero so emisije ogljika v mestu zmanjšali za 25.800 ton letno.

Štirje proizvodni programi za ves svet

Izdelki Danfoss Trate se sicer po vsem svetu uporabljajo v aplikacijah daljinskega ogrevanja in hlajenja, regulaciji ogrevanja in klimatizacije stanovanjskih ter poslovnih stavb. Njihov proizvodni program sestavljajo pogoni in ventili za regulacijo temperature pri pripravi tople sanitarne vode ali vode za ogrevanje in klimatizacijo prostorov; regulatorji tlaka in pretoka, ki ga uporabljajo za uravnoteženje sistemov, tako za daljinsko ogrevanje kot tudi za sekundarne sisteme klimatizacije in uravnoteženje dvižnih vodov (balansirni ventili); regulatorji temperature brez pomožne energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter za uravnoteženje sistemov njene cirkulacije; in ploščni prenosniki toplote.

Ob 25. obletnici v Danfoss Trati danes začenjajo 25-dnevno praznovanje z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi prek internih kanalov med zaposlenimi in na družbenih omrežjih. Izpostavljali bodo prelomne dogodke in projekte, ki so jim pomagali postati podjetje, kot ga poznamo danes.