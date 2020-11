Prva je na sporedu ženska preizkušnja. Pred izločilnimi boji bodo tekmovalke morale iti skozi kvalifikacije. Na startu teh bodo Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik, ki so konec tedna v Leviju na Laponskem nastopile na dveh slalomih. Pridružili se jim bosta Tina Robnik in Maruša Ferk. Bucikova je bila po postaji v Božičkovi deželi najbolj zadovoljna, na obeh slalomih je bila 16.

V petek bo še moška tekma, pred katero bodo prav tako kvalifikacije s tremi Slovenci na startu. Nastopili bodo Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Martin Čater.

Paralelni veleslalom v ženski konkurenci bo komaj drugič na sporedu svetovnega pokala, po lanski premieri v Sestrieru, ki ga je dobila trenutno poškodovana Francozinja Clara Direz. Najboljši Slovenki sta bili osma Robnikova in 23. Hrovatova.

Prva favoritinja je Slovakinja Petra Vlhova, potem ko je osvojila dvojček slalomskih zmag v Leviju, na veleslalomu v Söldnu pa je bila tretja. Vlhova ima s paralelnih tekem že dve zmagi. Paralelno preizkušnjo bo izpustila ameriška zvezdnica karavane Mikaela Shiffrin, ki se bo raje posvetila pripravam za decembrski del sezone.

Lech je zadnjič gostil svetovni pokal 20. in 21. decembra 1994, ko je Italijan Alberto Tomba osvojil oba slaloma. Zadnji ženski tekmi v svetovnem pokalu na tem prizorišču sta bila prav tako slaloma pred skoraj 29 leti, ko je 30. novembra 1991 slavila Švicarka Vreni Schneider, naslednji dan na slalomu pa Španka Blanca Fernandez Ochoa.

Alpski smučarji se bodo pomerili še na sedmi izvedbi paralelnega veleslaloma v svetovnem pokalu, petkrat je bila ta preizkušnja v Alta Badii in enkrat v Chamonixu.

Na teh tekmah so zmage slavili Kjetil Jansrud (2015), Cyprien Sarrazin (2016), Matts Olsson (2017), Marcel Hirscher (2018), Rasmus Windingstad (2019) in Loic Meillard (2020).

Švicarji Meillard, Justin Murisier in Marco Odermatt bodo Lech izpustili, potem ko so bili pozitivni na testiranju na novi koronavirus.

Kranjec je 9. februarja v Chamonixu na paralelni tekmi osvojil peto mesto. Daleč najboljši slovenski veleslalomist je s petim mestom vpisal uspeh kariere na paralelnih tekmah, saj je v izločilnih bojih prvič nastopil v četrtfinalu.

Medtem ko so dekleta novembra že tekmovale, pa je za Kranjcem in Hadalinom in drugimi člani moške karavane daljši premor po premiernem veleslalomu oktobra v Söldnu. Na njem je Kranjec zasedel sedmo mesto, Hrovatova pa je bila na ženski tekmi šesta.

Na startu ženske tekme bo od Švedinj nastopila le Sara Hector. Ostale so namreč zaradi pozitivnega izvida v ekipi, pred Levijem je bil na novi koronavirus pozitiven trener Christian Thoma, doma v karanteni. Švedinje so bile prisiljene izpustiti že oba slaloma na Finskem.

Jure Košir je bil zadnji Slovenec na stopničkah v Lechu, januarja 1993 je bil drugi, decembra 1994 pa tretji.

Na veleslalomu na začetku sezone 2020/21 na ledeniku Rettenbach je na moški tekmi zmagal Norvežan Lucas Braathen, na ženski pa Italijanka Marta Bassino.