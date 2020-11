Predlog zakona je v obravnavo vložila poslanka laburistov Monica Lennon, ki si od leta 2016 prizadeva za končanje prikrajšanosti revnih žensk zaradi nezmožnosti nakupa ali dostopa do higienskih izdelkov ob menstruaciji, t.i. menstrualne revščine.

Lennonova meni, da je zaradi pandemije novega koronavirusa ta praktičen in napreden zakon še toliko bolj potreben. Menstruacija traja povprečno pet dni, tako da je v tem primeru za higienske izdelke potrebno v Veliki Britaniji nameniti do osem funtov (okoli devet evrov), kar za mnoge ženske predstavlja težavo.

Kot kaže javnomnenjska raziskava, ki so jo med več kot 2000 udeleženkami izvedli pri škotski organizaciji za mlade Young Scot, ima vsaka četrta deklica ali dekle, ki se na Škotskem šola od osnovne šole do univerze, težave z dostopnostjo higienskih izdelkov za menstruacijo. V Veliki Britaniji si jih kar deset odstotkov deklet ne more privoščiti, 15 odstotkov se jih sooča s težavami pri tem, 19 odstotkov deklet pa se je zaradi cene odločilo za manj primerne izdelke, navaja BBC.

Z zakonom želijo tudi nasloviti stigmatizacijo menstruacije, saj je po ugotovitvah raziskovalcev kar 71 odstotkom deklet v starosti od 14 do 21 let nerodno pri kupovanju higienskih izdelkov za menstruacijo. Želijo vplivati tudi na izobraževanje, saj ugotovitve kažejo, da skoraj polovica deklet, ki so sodelovale v raziskavi, zaradi menstruacije niso šle v šolo.

Na Škotskem so sicer že od leta 2018 tamponi in vložki brezplačno na razpolago v šolah in na univerzah. Z zakonom je sedaj tudi to uzakonjeno.

Ministri škotske regionalne vlade so predlogu sprva nasprotovali, a so pod pritiskom kampanje za uvedbo sprememb stališče spremenili. Vlada je tako predlagala številna dopolnila, ki so na koncu prispevala k soglasni podpori v parlamentu.