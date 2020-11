Na fotografijah s kraja incidenta, ki so jih objavili nemški mediji, je videti temno zelen avtomobil, ki se je zaletel v ograjo. Na eni strani avtomobila z belo barvo piše: »Prekleti morilci otrok in starejših«. Na drugi pa je napisano: »Stop politiki globalizacije«.

Policisti so zavarovali kraj incidenta. Tja pa so prišli tudi reševalci in gasilci, še poročajo nemški mediji. Novinar dpa, ki je na kraju nesreče, poroča, da je bila ena oseba poškodovana in da so jo oskrbeli v reševalnem vozilu. Ograja in avtomobil sta samo malo poškodovana.

Merklova je v času incidenta vodila zasedanje nemške vlade. Kasneje bo predvidoma prek videokonference z ministrskimi predsedniki 16 zveznih dežel govorila še o ukrepih za zajezitev novega koronavirusa.

Enak avtomobil z belimi napisi se je sicer po poročanju nemških medijev v ograjo kanclerkinega urada zaletel že februarja 2014. Na njem je tedaj pisalo: »Konec podnebnim spremembam, ki ubijajo ljudi« in »Nicole, ljubim te«. Tedaj 48-letnega voznika je policija aretirala.