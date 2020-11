Nedeljski dnevnik: Osilnica – dolina, kamor še virus ne najde

Pravijo, da ležijo v krempeljcu Slovenije. V tistem majhnem izrastku na jugu, ki ga marsikdo ponesreči ali pa tudi povsem zavestno spregleda, ker je le krempeljc in zato na prvi pogled manj vitalen del kokoške. Toda ta krempeljc je kot majhen skriti žepek nekje v hlačah, kamor je mogoče spraviti svoje največje dragocenosti, a ima to slabo lastnost, da včasih pozabimo nanj in na njegovo vsebino.