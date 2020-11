Nedeljski dnevnik: Imre Jerebic, graditelj Slovenske karitas – Rad je del velike družine

Teolog in socialni delavec Imre Jerebic je bil eden tistih, ki so sodelovali pri nastanku Slovenske karitas, ki letos praznuje 30 let delovanja. Začetki niso bili lahki, a kot poudari, je na tej poti srečal toliko ljudi z odprtim srcem, da je to spoznanje zanj res velik dar.