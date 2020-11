V primerjavi s ponedeljkom so v torek opravili precej več testov, in sicer 2467 več. Na novo zaznanih okužb pa je bilo 924 več kot dan prej. Delež pozitivnih testov je bil v torek 27,6-odstoten.

V bolnišnicah so zdravili dva covidna bolnika manj kot v ponedeljek, dva manj sta potrebovala intenzivno zdravljenje. Umrlo je 16 bolnikov manj kot v ponedeljek, ko je bilo največ smrti zaradi covida-19 v enem dnevu doslej.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 20.337 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Doslej je bilo potrjenih skupno 69.306 primerov okužb, umrlo je 1199 bolnikov s covidom-19.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo predstojnik UKC Maribor Gregor Prosen, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager in vladni govorec Jelko Kacin.

- Kacin: Število okužb in zasedenih postelj še vedno ostaja visoko, kar ne vliva optimizma za sproščanje ukrepov.

- Prosen: V UKC Maribor so minuli konec tedna sprejeli rekorndo število bolnikov s covid-19. Stiska je bila zelo velika. O vzroku za porast je težko ugibati, je pa bilo 10 dni pred tem koncem tedna Martinovo in z njim povezani dogodki. Zato zopet prosim k striktrnemu upoštevanju predpisov.

- Prosen: Preizkusili smo lahko več hitrih antigenskih testov. Eni ne potrebujejo elektronskega čitalca, drugi jih in so podobni enostavnim testom za nosečnost. Hitri testi običajno potrebujejo do 20 minut. Te testi so slabši od standardnih testov. Zanesljivost testov je med 85 in 95 odstotkov. Razlika med posameznimi hitrimi testi je torej zelo visoka, so pa tudi razlike v ceni. Za zdravnike je zelo pomembno, da se nam izmuzne čim manjše število pozitivnih.

- Čakš Jagrova: Aktivnih primerov imamo krepko prek 20 tisoč. Plato, ki smo ga omenili že prejšnji teden, še naprej vztraja. Nihanja so rahlo navzdol in navzgor, povprečno pa delež okuženih ostaja pri 26 odstotkih testiranih. V vseh regijah, razen v osrednjeslovenski in gorenjski, beležimo porast.

- Čakš Jagrova: Število aktivnih primerov okužb med oskrbovanci in zaposlenimi v domovih starejših občanov ostaja zadnjih 5 dni stabilno. Med stanovalci je število pri 2600 aktivnih primerov in 900 aktivnih primerov med zaposlenimi.

- Čakš Jagrova: Analiza od 16. novembra do 22. novembra je pokazala, da delovno mesto najverjetneje prinese največji delež k številu novih pozitivnih primerov. Zelo velik je tudi ostotek tistih, ki ne vedo, kje so se okužili. Sledijo okužbe v družini in skupnem gospodinjsvtu. Precej nižje število so ankete pokazale pri zasebnem druženju.

- Čakš Jagrova: Na delovnih mestih je pomembno pravilno nošenje maske. Tudi malice in kratki odmori so lahko vir okužb, saj se ljudje tedaj sprostijo, ne nosijo mask in se ne držijo distance. Izjemno pomembno je tudi prezračevanje delovnih prostorov in da ljudje ne hodijo bolni na delo.

- Čakš Jagrova: Ali so odgovori na anketah iskreni, je težko govoriti. Menim, da večina odkrito in iskreno pove, saj sicer ne bi bilo priznanj druženj v času, ko druženj ne bi smelo biti.

- Čakš Jagrova: Odločitev o zapiranju industrijskih obratov je stvar širše posvetovalne skupine.

- Ribičeva: V drugem valu je ozdravelo že 1867 stanovalcev domov starejših občanov in 942 zaposlenih. Med razloge za vdor in širjenje okužb gre našteti neustrezne prostorske pogoje domov za starejše, ki je posledica njihovega večletnega zanemarjanja. Drug problem je tudi, da veliko okuženih znakov okužbe ne kaže. Tudi med stanovalci.

- Ribičeva: Testiralo se bo vse, ki delajo v domovih. Nekateri domovi hitre teste že uporabljajo. Bo pa v zvezi s tem minister za zdravje izdal posebno odredbo z navodili, kateri testi so primerni, kdo jih izvaja, koliko časa se izvajajo...

- Kacin: Za odpiranje žičniške dejavnosti pretiranih možnosti ta hip ni. Če bo epidemiološka slika bistveno boljša, kot je trenutno, bi se kaj lahko spremenilo. Ali bo prej zmanjkalo snega, pa ne znam odgovoriti.