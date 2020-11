V prvem tednu prodali 1,7 milijona izvodov Obamove zadnje knjige

V ZDA in Kanadi so v prvem tednu prodali že 1,7 milijona izvodov zadnje avtobiografske knjige nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame z naslovom Obljubljena dežela. Založba je že povečala uvodno naklado s 3,4 na 4,3 milijona izvodov. Knjigo Obljubljena dežela, ki je prva od načrtovanih dveh, so izdali 17. novembra.