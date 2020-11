V četrtek bo precej jasno in po nižinah megleno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Ob morju bo nastala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rahlo deževalo.