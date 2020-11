PSG je po eni zmagi na treh tekmah gorelo pod nogami in je moral premagati Leipzig. To mu je uspelo z zadetkom Neymarja iz enajstmetrovke, ki jo je izsilil izkušeni Di Maria v deseti minuti. Ob izvedbi kazenskega strela je bil Brazilec zelo nesamozavesten, v nadaljevanju tekme pa po številnih prekrških nad njim neverjetno nervozen in na robu drugega rumenega kartona za izključitev. Po hitrem golu Parižani z igro niso navdušili, v zelo bojeviti tekmi so branili prednost in čakali na protinapade. Nemci, pri katerih je Kevil Kampl celo tekmo presedel na klopi za rezerve, so bili ob večji posesti žoge (60:40) neučinkoviti v zaključnih akcijah.

Nemec na klopi PSG Thomas Tuchel si je tako rešil službo, saj bi v primeru neuspeha dobil odpoved: »Toliko sreče, kot nam jo je zmanjkalo na tekmi v Leipzigu, smo jo imeli tokrat. Zmagali smo, ker smo v obrambi igrali s srcem in veliko solidarnosti. Naredili smo tisto, kar je tekma zahtevala od nas. Morali smo se braniti.« »Vseh 90 minut smo bili boljši. PSG ni imel velikih priložnosti, branil se je zelo globoko in organizirano. Nam je zmanjkala točna zadnja podaja. Po igri smo si zaslužili vsaj remi. Zdaj moramo za osmino finala zmagati na zadnjih dveh tekmah in upati, da to ne bo uspelo PSG,« je po tekmi povedal trener Leipziga Julian Nagelsmann.

Potem ko je Manchester United premagal Istanbul s 3:1, imajo v skupini H vse ekipe še možnost, da lahko napredujejo v osmino finala, ali pa tudi izpadejo. Napadalec Manchester Uniteda Bruno Fernandes je z dvema zadetkoma potrdil odlično strelsko formo. Odkar je po prihodu iz Sportinga februarja debitiral za Manchester United, je na 35 tekmah sodeloval pri kar 34 golih: 21 jih je dosegel, 13-krat pa je bil podajalec.

Štoper slovenske reprezentance Miha Blažič, ki je igral vso tekmo, je bil s Ferencvarosom na robu velikga uspeha v Torinu proti Juventusu. Madžari so celo povedli z golom Albanca Uzunija, ki je še lani igral na Hrvaškem za Lokomotivo Zagreb, za Juventus je izenačil Ronaldo, zmagoviti gol pa je v izdihljajih tekme z glavo dosegel Morata (92. minita). »V težki tekmi smo imeli kanček sreče,« je bil kratek strelec zmagovitega gola Alvaro Morata. »Zelo sem jezen, na kakšen način smo prejeli gol. Po igri smo si zaslužili neodločen izid. Predvsem v prvem polčasu smo dobro parirali Juventusu. Lahko smo ponosni na našo predstavo,« je povedal vratar Ferencvarosa Denes Dibusz.

Ker je pri Dinamu Kijev manjkalo kar 18 igralcev, je slovenski reprezentant Benjamin Verbič tekmo preko proti Barceloni, na kateri je bil glavni sodnik Slovenec Nmatej Jug, začel v udarni enajsterici kot vodja napada. Čeprav je Barcelona nastopila z rezervno zasedbo – manjkali so Messi, De Jong (počitek), Fati, Pique, Busquets (poškodovani), Griezmann, Dembele, Alba (na klopi) – so Katalonci v drugem polčasu dosegli štiri gole za visoko zmago.

Tudi favorita skupine E Chelsea in Sevilla sta si že dva kroga pred loncem priigrala uvrstitev v osmino finala. Oba kluba sta zmagala z 2:1 na gostovanju, Sevilla v Rusiji pri Krasnodarju, Chelsea v Franciji pri Rennesu, zmagovita zadetka pa sta dosegla v sodnikovem dodatku. »Po našem vodstvu v prvem polčasu smo na začetku drugega trpeli, ko je tekmec močno pritiskal. Po izenačenju je bila tekma povsem odprta, bili smo vztrajni in zasluženo zmagali,« je bil vesel vezist Seville Ivan Rakitić, ki je dosegel izjemen gol s strelom z 18 metrov za vodstvo z 1:0. Zmago so Andaluzijci priigrali v 95. minuti z zadetkom nekdanjega napadalca Barcelona, Maročana El Haddadija. »Zelo sem vesel napredovanja. Rennes je bil zelo zahteven tekmec, precej težji kot kaže končni izid,« je povedal trener Chelsea Frank Lampard, ki je bil navdušen, kako je izkušeni 34-letni francoski rezervist Giroud na račun iznajdljivosti in telesne moči z glavo dosegel zmagoviti zadetek v 91. minuti.