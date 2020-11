V Združenih državah Amerike iz vseh kotičkov že skače Mariah Carey s svojo božično uspešnico All I Want for Christmas is You, počasi pa bo nastopil tudi čas, ko se s svojimi božičnimi klasiki odmrzne Michael Buble. A letos se v bitko za božič spušča tudi domači vsestranski talent Klemen Slakonja, ki je že sredi novembra izdal svoj božični EP. EP z naslovom Under My Xmas Tree je zbirka šestih božičnih skladb v izvedbi enega najbolj priljubljenih slovenskih igralcev, skladbe pa so primerne tako za ljubitelje tradicije kot za hipsterje. Podprite svoje lokalno božično darilo.