Joe Biden bo jutrišnji zahvalni dan lahko praznoval še nekoliko bolj židano, kot bi ga sicer. Tri tedne po volitvah se je namreč vendarle uradno začelo obdobje prenosa oblasti z administracije predsednika Donalda Trumpa na vlado Bidna, ki bo po zmagi na volitvah oblast uradno prevzel 20. januarja.

Začetek prenosa oblasti pomeni, da bo Biden začel prejemati strogo zaupno dnevno varnostno poročilo obveščevalnih služb. Na voljo mu bodo zvezna sredstva in logistična podpora za najem prostorov, plače, opremo in organizacijo dela ob pripravah na prevzem vodenja države, ki bodo odslej potekale v Washingtonu. Začela se bodo srečanja Bidnove ekipe s predstavniki Trumpove vlade, ki jih bodo seznanili s tekočimi vprašanji in na koncu opravili primopredajo poslov. Bidnu bo na voljo tudi uradni in zavarovan kanal za pogovore s tujimi voditelji.

Trump poraza sicer še vedno ni priznal, a za začetek postopka prenosa oblasti je za Bidna pomembneje, da se je zgodilo dvoje: Trump je svoji ekipi naročil, naj z Bidnovo začne sodelovati, predvsem pa je Bidna za verjetnega zmagovalca volitev uradno prepoznala vodja urada za splošne službe (GSA) Emily W. Murphy, kar je po zakonu iz leta 1963 pogoj, da se sprostijo zvezna sredstva za prenos oblasti.

Grožnje domačim živalim

Prav v tem je bila letos težava zaradi Trumpovega izpodbijanja volilnih izidov na sodiščih. Murphyjeva je bila postavljena v nehvaležen položaj, da izbira med eno in drugi stranjo. Zakon ji je sicer bil nekoliko v pomoč z ohlapno definicijo, da mora vodja GSA potrditi »očitno uspešnega kandidata«, kar je že nekaj časa Biden. Vseeno pa je zaradi posebnosti ameriškega volilnega sistema nanjo padlo veliko breme, da je tista, ki kljub predsedniku, ki vpije o velikih prevarah, uradno ugotovi verjetnega zmagovalca, Bidna, oziroma da tega ne stori in sproži gnev druge strani. Na to je opozorila tudi v pismu Bidnu, rekoč da je bila cela njena ekipa »in celo hišni ljubljenčki« tarča groženj in pritiskov. Zapisala je, da zakon ne določa ne postopkov ne standardov za ugotovitev verjetnega zmagovalca. »Glasno pozivam kongres, da to spremeni,« je zapisala.

Murphyjeva je odločilni korak storila potem, ko so v Michiganu v ponedeljek potrdili volilno zmago Bidna, včeraj pa še v Pensilvaniji. Trumpova pravna ekipa pa je medtem prekinila sodelovanje z odvetnico Sidney Powell, ki je prejšnji teden trdila, da je Trump izgubil zaradi prevare, za katero stojijo Kuba, Kitajska in Venezuela s pomočjo prirejene programske opreme volilnih naprav, kar naj bi bilo delo leta 2013 umrlega venezuelskega predsednika Huga Chaveza.

Bidnova ekipa bo hkrati začela sodelovati s centrom za preprečevanje in nadzor bolezni. Epidemija se v ZDA stopnjuje, bolnišnice so ponekod na meji zmogljivosti in v več zveznih državah so zaostrili ukrepe. Vendarle se je že do včeraj na pot pred zahvalnim dnevom, ki je tako kot božič družinski praznik, podalo tri milijone Američanov, kar je sicer pol manj kot lani. Trump pa je v Beli hiši tradicionalno pomilostil enega purana, da bodo Američani bolj mirne vesti na krožnike ob tradicionalni večerji dali milijone drugih.