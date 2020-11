Koga reševati na intenzivni negi, če se ne bi dalo rešiti vseh

V težkih epidemioloških razmerah, ko zmanjkuje bolniških postelj in osebja, bi se lahko zgodilo, da bi morali zdravniki izbirati, komu bodo lahko omogočili intenzivno zdravljenje in komu ne. Na posvetu o triaži so zdravniki, pravniki in filozofi iskali temelje za najtežje odločitve.