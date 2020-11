Biden je dejal, da se je Amerika vrnila, in njegov nabor kandidatov kaže, da je s politiko Najprej Amerika predsednika Donalda Trumpa konec. Bidnov kabinet veteranov je povezan s prejšnjo vlado predsednika ZDA Baracka Obame, kar svetu pošilja obet bolj predvidljive in urejene zunanje politike ZDA.

Na položaj državnega sekretarja ZDA namerava Biden postaviti Antonyja Blinkna, s katerim sodelujeta že 20 let, Blinken pa ima tudi dobre stike v kongresu. Pravnik Alejandro Mayorkas, ki se je rodil na Kubi, bo postal minister za domovinsko varnost, temnopolta diplomatka Linda Thomas Greenfield bo veleposlanica pri ZN, Jake Sullivan pa svetovalec za nacionalno varnost.

Nekdanja namestnica direktorja obveščevalne agencije Cia Avril Haines bo postala prva nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti, nekdanji državni sekretar John Kerry pa bo posebni odposlanec za podnebne spremembe. Kerry in Sullivan ne potrebujeta senatne potrditve.

Republikanski senator iz Arkansasa Tom Cotton je Bidnove kandidate označil za "objemalce pand", ki bodo mehki do Kitajske. Senator s Floride Marco Rubio pa jih je opredelil kot šolane, vljudne in urejene varuhe ameriškega zatona.

Biden bo v kratkem naznanil še, da si je za finančno ministrico izbral nekdanjo predsednico centralne banke Federal Reserve Janet Yellen, ki bo postala prva ženska na tem položaju. Prav tako je bila prva ženska na čelu ameriške centralne banke.

"Kandidati izražajo prepričanje, da se s svetovnimi izzivi ne moremo spopasti s starim načinom razmišljanja in nespremenjenimi navadami," je dejal Biden in dodal, da je kandidate zadolžil, da povrnejo ameriško globalno in moralno vodstvo.

Največ težav se pričakuje pri potrditvi nominacije Mayorkasa. Leta 2013 so proti njegovemu imenovanju na položaj namestnika ministra za domovinsko varnost v senatu z demokratsko večino glasovali vsi republikanci. Takrat je bil pod preiskavo generalnega inšpektorja ministrstva zaradi suma, da je kot direktor službe za državljanstva in priseljevanja pristransko potrjeval vizume tistim, ki so bili pripravljeni na vlaganja v ZDA.

Biden lahko sedaj nadaljuje z normalno tranzicijo, saj je Trump dovolil sprostitev 6,3 milijona dolarjev proračunskih sredstev, predvidenih za ta namen. Bidnova ekipa bo dobila pisarniški prostor, tranzicijo pa so začeli že v Pentagonu. Biden bo začel dobivati tudi obveščevalna poročila.