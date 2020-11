Nogometaši Kopra ne popuščajo v boju za naslov jesenskega prvaka v prvi slovenski ligi. V trinajstem krogu, ki bo trajal do četrtka, so v zaključku strli odpor Brava in se po osmi zaporedni preizkušnji brez poraza povzpeli na prvo mesto. Koper stopnjuje pritisk na Maribor in Olimpijo, v krogu najboljših moštev pa ostaja Mura, ki si je v Novi Gorici opomogla po treh tekmah brez zmage.

Vršič junak Kopra, Bobičanec Mure Veteran Dare Vršič se je vrnil v udarno postavo Kopra in zrežiral novo zmago. Tekma na Bonifiki se je razživela ob koncu, ko je sodnik Mertik pokazal na enajstmetrovko, potem ko je branilec Brava Brekalo za dres vlekel Vršiča. Izkušeni Prekmurec je prevzel odgovornost za strel in z natančnim udarcem pod prečko dosegel četrti gol v sezoni. Bravo je bil konkurenčen, a premalo odločen v zaključku akcij. Koper je v vodstvo popeljal branilec Žužek po podaji iz kota, za goste je izenačil Maher. Prav v zadnjih sekundah je koprski vratar Vargić nerodno ujel žogo in jo umiril šele na golovi črti. Mura je šla v Novo Gorico najprej po zadetek in ga dosegla ob koncu polčasa. Strelski post Prekmurcev je trajal 317 minut, ko ga je prekinil Bobičanec s strelom z razdalje. Goriški vratar Likar bi lahko bolje posredoval, a je bil na napačni nogi. Mura znova ni bila prepričljiva in je na koncu trepetala za tri točke. Goriški streli so bili nevarni, a so leteli mimo gola.

Maribor bo oslabljen v Celju Največ pozornosti trinajstega kroga bo deležen današnji štajerski derbi med državnim prvakom Celjem in vodilnim Mariborom z začetkom ob 17. uri. Obe ekipi sta ujeli najboljšo formo v letošnji sezoni – Celjani so slavili na zadnjih dveh tekmah, Maribor pa je sestavil niz treh zmag. Vijoličasti bodo oslabljeni, saj manjkajo kaznovana Vrhovec in Milec ter poškodovana Mitrović in Klinar. »Celje je dvignilo svojo igro in za uspešen večer potrebujemo zelo dobro tekmo. Če ne bomo povsem osredotočeni, bomo trpeli,« opozarja trener Maribora Mauro Camoranesi. Tekmovalni dan v prvi ligi bodo ob 13.30 odprli Tabor Sežana in Domžale. Potem ko so Sežanci za hip prevzeli vodstvo v prvi ligi, so izgubili zalet in na štirih tekmah osvojili le dve točki. Domžale še naprej delujejo po sistemu toplo-hladno in se ne morejo odlepiti s spodnje polovice lestvice. Domžale imajo pred nedeljskim lokalnim derbijem z Olimpijo imenitno priložnost, da postanejo prva ekipa v sezoni z zmago na Krasu. Zadnja tekma trinajstega kroga bo v četrtek popoldne v Stožicah, kjer bo gostoval zadnji Aluminij. Ljubljančani se bodo poskušali oddolžiti nasprotniku za neroden poraz v Kidričevem.

Koper – Bravo 2:1 (1:0) Strelci: 1:0 Žužek (44), 1:1 Maher (61), 2:1 Vršič (84/11m). Stadion Bonifika, sodnik: Mertik (Odranci), rumeni kartoni: Jelić Balta; Brekalo. Koper: Vargić, Jozinović, Rajčević, Žužek, Mišić, Dodlek, Jelić Balta, Stevanović (od 69. Pejić), Vršič (od 90. Vekić), Barišić (od 69. Krajinović), Mulahusejnović (od 69. Spinelli), trener: Srebrnič. Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Španring (od 75. Šego), Žinko, Agboyi (od 86. Kancilija), Maher, Kramarič, Nukić, Žugelj, trener: Grabić. Igralec tekme: Dare Vršič (Koper). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 6:6, prosti streli: 17:15, koti: 4:2, prepovedani položaji: 3:3, prekrški: 12:14, število napadov: 109:119, število nevarnih napadov: 58:42, posest žoge (v odstotkih): 49:51.