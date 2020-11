Ne le srbska, tudi grška pravoslavna cerkev ne upošteva sanitarnih ukrepov v času pandemije. V cerkvah verniki večinoma ne nosijo mask, poljubljajo ikone in roke popov, ki med obhajilom dajejo vsem piti vino z eno žlico, videti je mogoče otroka, kako poljublja truplo duhovnika, ki je umrl za koronavirusom. Tako je zdaj tudi v Grčiji v bolnišnici voditelj nacionalne pravoslavne cerkve, 82-letni atenski nadškof Hieronim, ki je tako kot v petek preminuli srbski patriarh Irinej okužen s koronavirusom. Zaradi istega razloga je v isti atenski bolnišnici že več tednov tudi albanski pravoslavni metropolit Anastazij.

Usodni praznik svetega Dimitrija, zaveznika Soluna

Do konca oktobra je zaradi koronavirusa umrlo »samo« 626 Grkov, a od prejšnjega tedna je žrtev več kot sto na dan, trenutno skupaj že več kot 1800. Vlada desnega premierja Kiriakosa Micotakisa je 7. novembra začasno prepovedala vse maše, cerkve pa so lahko še naprej odprte za individualne molitve, mogoče je tudi prejeti sveto obhajilo. Problem je, ker številni duhovniki in škofi menijo, da se med obhajilom virus ne more širiti, ker gre za Kristusovo kri in telo. Ali kot pravi škof Patrasa Krizostom (Zlatousti): »Tisti, ki verjamejo v sveto obhajilo, vedo, da se nimajo česa bati.« Nekateri duhovniki celo trdijo, da vino, ki se ga pije med obhajilom, uničuje virus, ker vsebuje alkohol.

Že marca za veliko noč, ko je oblast prepovedala maše, so policisti aretirali škofa otoka Kitera, ker je imel obred na veliki petek. Poleg tega je tedaj v enem od atenskih predmestij prišlo do spopada med policijo in privrženci neonacistične stranke Zlata zora, ki je hotela organizirati velikonočno procesijo kljub prepovedi zbiranja.

A če spomladi nespoštovanje pravil s strani dela grških duhovnikov ni imelo hujših posledic, je jeseni drugače. Eden najusodnejših dogodkov je bil 26. oktobra v Solunu na praznik zavetnika mesta svetega Dimitrija, ko skoraj nihče v množici, ki se je udeležila verskih slovesnosti, ni nosil maske. Drugo največje grško mesto je nato postalo glavno žarišče koronavirusa v Grčiji.