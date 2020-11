Na eni od jesenskih sej kranjskega mestnega sveta se je ponovno pojavila pobuda za večjo dostopnost starega mestnega jedra Kranja z vozili. Mestna svetnica Irena Dolenc iz NSi meni: »Neživljenjsko je, da ni možen vstop v mesto brez dovolilnice niti za 15 minut.« Predlagala je, naj MO Kranj to možnost preuči »za upravičene primere«, saj bi vsesplošno tovrstno dovoljenje pomenilo kaos. »Starši bi taksirali učence do vrat glasbene šole in tudi drugi bi to izrabljali,« je razmišljala mestna svetnica, katere stranka ima prav tako prostore v starem Kranju.

Starši otrok, ki v razmerah brez epidemioloških omejitev obiskujejo glasbeno šolo v starem mestnem jedru, glede dostopnosti z avtom niso povsem enotnega mnenja. Tistim z mlajšimi otroki bi bilo enostavneje, če mi smeli v mesto z avtomobilom. A za samostojne otroke je varneje, če je avtomobilov na njihovi poti manj, so nam pojasnili. Vendar pa je iz odgovora MO Kranj možno razbrati, da o spremembi režima ne razmišljajo. Ajda Štern z urada za gospodarstvo pojasnjuje, da je vstop v staro mestno jedro, ki je sicer območje za pešce, možen tudi brez dovolilnice, in sicer z dovoljenjem za enkratni vstop, s katerim je zadrževanje dovoljeno najdlje dve uri in stane pet evrov, ali pa z dovoljenjem za dnevni dostop, ki je lahko večkraten in stane še enkrat več.

Za nekatere je prometa v starem delu vedno preveč

Kaj o dostopnosti starega mestnega jedra Kranja menijo njegovi stanovalci, smo povprašali predsednika KS Center dr. Aleksandra Pavšlarja. Opozoril nas je, da imajo tovrstne pobude in spremembe prometnih režimov z nihanji med restrikcijami in sprostitvami v tem delu Kranja dolgo in pestro zgodovino. »Gre za kolizijo dveh popolnoma različnih pogledov na vlogo starega mestnega jedra znotraj mesta kot celote. Na eni strani so tisti, ki v starem mestnem jedru živijo in delajo vsak dan. Ti stari Kranj doživljajo kot poslovno-stanovanjsko četrt mesta, kjer je dostop z avtom nekaj najbolj normalnega za življenje in poslovanje. Na drugi strani so tisti, ki v mestu ne živijo in ne delajo, ampak vanj zaidejo občasno, na tržnico in kavico ob sobotah. Staro mesto doživljajo na idealiziran način, kot nekakšno parkovno-sprehajalno-muzejsko površino, kjer ne sme biti prometa, kjer lahko pustiš otroke, da se igrajo na javnih površinah brez nadzora… Za slednjo skupino je v mestu vedno preveč prometa, pri čemer ne znajo definirati prave količine prometa,« pravi.

Osebno Pavšlar meni, da je bila ureditev iz leta 2011, ki je omogočala 30 minut brezplačnega vstopa z vozilom, dobra za večino uporabnikov. »Toda glede na pretekle izkušnje dvomim, da bi bila vnovična uvedba te možnosti dolgoročno vzdržna,« opozarja. Potem ko se je omenjeni režim šest let kasneje zaostril na sedanjega, so ob vstopu na mostu zabeležili okoli 20 odstotkov manj vozil. »Dokler bodo v mestu stanovalci in nosilci poslovnih dejavnosti, bodo tudi avtomobili. Vendar po drugi strani stari Kranj potrebuje tudi stabilno prometno ureditev,« je prepričan predsednik KS center.