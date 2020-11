Raje o ugledu kot o nacionalnem interesu

Predsednika vlade obtožujejo, da uničuje ugled Slovenije v svetu. Najprej je čestital Trumpu za zmago na volitvah. Res je, to je bilo neprimerno, vendar ne zato, ker je čestital Trumpu, temveč zato, ker je poslal čestitke pred uradno objavo rezultatov volitev. Enako so ravnali drugi evropski vladarji, le da so čestitali Bidnu.