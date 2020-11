Z včerajšnjo oddajo druge prijavne knjige Mestna občina Ljubljana ostaja med kandidati za naziv evropska prestolnica kulture (EPK) 2025. Program, ki bi ga na občini uresničili pod okriljem naziva, obsega 104 projekte, najmanj tretjino programa pa bodo izvedli v regiji zunaj ljubljanske občine.

Pri kandidaturi mestno občino namreč podpira 25 občin Ljubljanske urbane regije. »Cilj programa je odgovoriti na izzive mesta prihodnosti, a Ljubljana je kot glavno mesto solidarna do regije in države, zato s programom odločno odgovarja na kulturne izzive regije in države kot celote,« so sporočili z občine in ob tem poudarili, da je delovna skupina za pripravo kandidature kot osrednjo temo kandidature izbrala prav solidarnost. »Izbira teme je bila nekako naravna, saj je Ljubljana mesto solidarnosti, tovarištva in strpnosti, v katerem skupaj živimo različni ljudje in se med seboj spoštujemo,« je ob tem povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Slogan kandidature se glasi Brez žice!, Wireless!.

Ljubljana ni edino slovensko mesto, ki se poteguje za naziv. Na zadnji seji občinskega sveta je nadaljevanje kandidature za EPK 2025 denimo potrdil tudi piranski občinski svet, v drugi krog pa sta se uvrstila še Nova Gorica in Ptuj. Slovensko mesto, ki bo ob nemškem mestu Chemnitz nosilo naziv evropska prestolnica kulture 2025, bo izborna komisija razglasila predvidoma 18. decembra. žir