Na okrožnem sodišču v Novem mestu je na prostor za priče pred petčlanski sodni senat stopil Semir H., eden prvih, ki so prihiteli na kraj tragičnega dogodka, ko je 33-letni Borut Turk vzel življenje mladi mamici dveh otrok, 27-letni Romani Muhič iz vasi Potok v straški občini. Turk krivde po obtožnici, ki mu očita umor na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja ter povzročitev lahke telesne poškodbe, ne priznava. Kot je zapisal v zagovoru, dogodek, ki se je zgodil 23. februarja letos, močno obžaluje in ne zna pojasniti, kaj ga je gnalo k tako krutemu dejanju. Grozi mu najmanj 15 let zapora.

Semir H. je bil eden od podnajemnikov v Muhičevi hiši. Tistega nedeljskega jutra so ga Muhičevi povabili na kavo. »Tam smo bili jaz, pa Romana, Borut, Lilijana Muhič (Romanina mama, op. p.). Popili smo kavo, Liljana se je nato odpravila z otroki na igrišče ali k maši, ne vem točno, Sead T., ki je z družino prav tako živel v sosednji Muhičevi hiši, pa je prišel pome, da grem z njim po sedežno garnituro v Novo mesto.«

Rekel je, da se bo ubil Ko sta bila na poti, ju je klical eden od podnajemnikov pri Muhičevih in povedal, da je Borut napadel Romano in da naj hitro prideta. To da mu je povedala Seadova žena Elvisa, ki ni mogla sama poklicati, saj se ji je izpraznil telefon. »Ko sva se s Seadom pripeljala nazaj, sem zgrabil palico in stekel v Muhičevo hišo. Na tleh pred vrati sta ležala dva noža, bila je tudi kri. Zgrabil sem nož z modro-belim ročajem in z nogo brcnil v vrata, da so se odprla. Romana je ležala na tleh, Borut pa je sedel ob njej z nožem v roki. Vprašal sem ga, kaj je naredil. Popolnoma hladno mi je rekel: Ubil sem jo. Nato je planil name, nekajkrat sem ga udaril po roki. Rekel je, da se bo ubil. Romano sem hitro zvlekel iz hiše, čez nekaj minut pa je prišla policija,« je pripovedoval Semir H. Da bi se Romanina mati kaj vmešavala v hčerin odnos z Borutom, ni opazil. Vendar Borut ni kaj dosti pomagal pri opravilih, največkrat je Lilijana opravljala tudi moška dela, pri živalih je pomagala tudi Romana, je pripovedoval Semir. Z Borutom sta šla večkrat na kavo ali po opravkih, je bil pa Borut ljubosumen na vse in vsakogar. Tudi ko je šel sam nekoč na bazen z Romaninim bivšim partnerjem, s katerim ima prvega otroka, mu je Borut to zelo zameril.