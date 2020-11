Snagin kompleks bo stanovanjska soseska

Ljubljanski stanovanjski sklad išče najboljšo urbanistično in arhitekturno rešitev za novo stanovanjsko sosesko na degradiranem območju med Povšetovo in Poljansko ulico, kjer bo mogoče zgraditi 360 stanovanj. Po optimističnih napovedih bi se lahko to zgodilo do konca leta 2024.