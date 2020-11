Po prvem novembru bi moralo biti na območju vrtičkov v Črnučah približno tristo vrtičkov oziroma vrtnih lop manj. Na ljubljanski mestni občini so namreč ocenili, da je na občinskih zemljiščih na levem bregu Save približno toliko nelegalnih vrtičkov, in zato tamkajšnje vrtičkarje že v začetku jeseni pozvali, naj vrtičke do novembra porušijo, sicer bo rušenje naročila občina in nato vrtičkarjem izstavila račun. Podobno akcijo so na občini izvedli že pred desetimi leti, ko so v Črnučah porušili približno dvesto objektov in nekateri vrtičkarji so takrat svoje vrtičke opustili. A ker je zemlja nato samevala, so se vrtičkarji postopoma vrnili. Vsi sicer ne vrtičkajo na občinski zemlji, saj so zemljišča ob Savi tudi v lasti države in župnije Ljubljana Ježica.

»Vrtički sodijo le na urejena vrtičkarska območja,« so kljub nasprotovanju vrtičkarjev, ki gredice na območju med Ulico Koroškega bataljona in Štajersko cesto urejajo že desetletja, še vedno jasni na mestni občini. A zaradi ukrepov, ki veljajo za zajezitev epidemije novega koronavirusa, imajo vrtičkarji zdaj nekoliko več časa, da porušijo lope in umaknejo svojo lastnino. »Nadzor, ki smo ga opravljali nad vrtički v Črnučah, smo ustavili do 31. januarja,« je namreč na novembrski seji mestnega sveta napovedal ljubljanski župan Zoran Janković in dodal, da občina v zvezi z vrtičkarji v Črnučah »išče rešitev«.

Kakšna bi lahko bila rešitev za tamkajšnje vrtičkarje, so na občini sicer v preteklosti že nakazali. Samonikle vrtičke bi nadomestili z občinskimi. Ob Pasterkovi poti, kjer so občani prav tako uredili nelegalne vrtičke, bi občina namreč uredila uradno vrtičkarsko območje, podobno kot so to že storili na osmih drugih lokacijah v mestu. Prav tako preučujejo možnost, da bi občinske vrtičke uredili na zemljišču med Ulico Koroškega bataljona in Štajersko cesto. Podobne načrte so na Magistratu imeli že pred leti, a takrat jim z razpisom ni uspelo privabiti zasebnika, ki bi najel 6000 kvadratnih metrov veliko območje, na zemljišču uredil vrtičke in jih nato oddajal.